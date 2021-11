POL-NB: Fahrlässige Brandstiftung in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 04.11.2021, um 18:21 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Stralsund in der Straße Bielkenhagen 7 der Hausflur eines Mehrfamilienhauses verqualmt sei. Einsatzkräfte der Polizei bestätigten die Meldung und begannen mit der Evakuierung der Bewohner des Hausaufganges.

Die angeforderte Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Eine 45jährige Frau (Deutsche) klagte über Symptome einer leichten Rauchgasintoxikation und wurde vor Ort medizinisch behandelt.

Nach dem Löschvorgang wurde festgestellt, dass Wäsche auf einem Wäscheständer vollständig verbrannt ist. In unmittelbarer Nähe des Wäscheständers stand eine Kerze auf dem Boden. Durch den Brand wurde der Fußboden und die Zimmerwände beschädigt. Das Mehrfamilienhaus bleibt weiterhin bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



