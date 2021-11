15-jähriges Mädchen vermisst

Details anzeigen Foto der vermissten Person Foto der vermissten Person

Seit 12:45 Uhr wird die 15-jährige Karlotta Rode vermisst.

Personenbeschreibung:

-163 cm groß, schlank

-blau-graue Augen

-lange dunkelblonde Haare

Bekleidung: schwarze Weste,

grauer Hoodie,

schwarze Jogginghose

weiße Turnschuhe.



Letztmalig gesehen wurde sie gegen 12:45 Uhr in der Gehlsheimer Str. 20 in Rostock.



Hinweise bitte an das Polizeirevier Dierkow, Tel. 0381-65880



POK Hoffmann

Polizeirevier Dierkow