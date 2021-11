POL-NB: Zeugen gesucht - Diebstahl eines Anhängers

17209 Dambeck (ots) -



In der Zeit vom 01.11.2021, 13:00 Uhr bis 03.11.2021, 08:00 Uhr wurde in 17209 Dambeck ein Trailer von einer Baustelle entwendet.



Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Zugfahrzeug widerrechtlich auf eine Baustelle eines Neubaugebietes in der Straße "Am Berg" in Dambeck und entwendeten auf gewaltsame Weise einen gelben Fernförderanlagen-Anhänger. Dieser diente der geschädigten Firma zum Transport einer Putzmaschine und war zum Zeitpunkt der Tat mit einem Müritzer Kennzeichen versehen. Der Schaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel geführt. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Anhängers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu machen.



