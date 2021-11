POL-NB: Kein Leben auf der Überholspur!

Details anzeigen Überholen Überholen

Neubrandenburg/ Rostock (ots) -



Im Monat November stehen die Themen Überholen und Geschwindigkeit ganz im Fokus der landesweiten Verkehrskontrollkampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!"



Mehr als 100 Polizeibeamte werden dazu heute beim Auftakt an etwa 40 verschiedenen Kontrollorten im Einsatz sein.



Seit Jahren steht die Geschwindigkeit mit Abstand ganz oben als Ursache bei den Verkehrsunfällen. Im Jahr 2020 wurden 268 Unfälle mit Getöteten oder Schwerverletzten in Mecklenburg-Vorpommern registriert, bei denen die Ursache Geschwindigkeit war. Die Ursache Überholen rangiert auf Platz vier. 2020 wurden bei den schweren Unfällen 83 mit der Ursache Überholen verzeichnet.



Im ersten Halbjahr mussten die Polizeibeamten in Mecklenburg-Vorpommern 76.502 Geschwindigkeitsverstöße und 1.609 Überholverstöße feststellen.



Die themenorientierten Verkehrskontrollen im Rahmen der Kampagne werden den gesamten Monat November über andauern. Daher sei darauf hingewiesen, dass die Änderungen des neuen Bußgeldkataloges zum 09.11.21 in Kraft treten werden. Das Bußgeld für zu schnelles Fahren innerhalb geschlossener Ortschaft wird dann, zum Beispiel bei einer Übertretung von 21 bis 25 km/h, von 80 EUR auf 115 EUR erhöht.



Wir möchten natürlich, dass Sie sich auch schon vor dem Inkrafttreten des Bußgeldkataloges an alle Regeln halten und Fahren.Ankommen.LEBEN!



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell