POL-GÜ: Kradfahrer überholt und fährt auf PKW auf

~Am 02.11.2021 gegen 07:40 Uhr kam es im Ostseebad Nienhagen, im Bereich der Einmündung Doberaner Straße/ Schulweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Der 39 Jährige war mit seinem Motorrad unterwegs und überholte einen LKW. Dabei hat er augenscheinlich zu spät wahrgenommen, dass der 38 jährige Autofahrer den Blinker gesetzt hatte, um in den Schulweg abzubiegen.



Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zum Unfall, bei dem der Kradfahrer über das Auto geschleudert und verletzt am Fahrbahnrand liegen blieb.

Zeugen informierten Polizei und Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe am Unfallort. Der Kradfahrer wurde schwer und der Autofahrer leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Kameraden der Feuerwehr Nienhagen unterstützten am Unfallort, indem sie die ausgelaufenen Betriebsstoffe abgebunden und das total beschädigte Motorrad im Rahmen der Amtshilfe abgeschleppt haben.

Der PKW des 38 Jährigen wurde ebenfalls so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es für 1,5 Stunden zu Verkehrseinschränkungen.



Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsch.~



