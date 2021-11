LWSPA M-V: Umweltverschmutzung im Fährhafen Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Am 03.11.2021 wurde 09:10 Uhr polizeibekannt, dass es auf einer Fläche von ca. 10 m² im Fährhafen Sassnitz zu einer Verunreinigung durch Hydrauliköl gekommen ist.

Verursacht hat diese "Havarie" ein auf einem 60 Meter langen niederländischen Arbeitsponton stehender Bagger, dessen Hydraulikschlauch geplatzt ist. Daraufhin liefen etwa 200 l Hydrauliköl in das Hafenbecken. Es wurde umgehend eine Ölsperre durch den Verursacher ausgebracht und ein Saugschiff beordert, welches die Verunreinigung aufnimmt. Strafanzeigen wegen Gewässerverunreinigung gegen den Schiffsführer und den Baggerfahrer (beides niederländische Staatsbürger) wurden gefertigt.



