POL-HRO: Zeugin hält betrunkenen Pkw-Fahrer fest

Am 1. November 2021, gegen 16.45 Uhr beobachtete eine 41-jährige Zeugin in der Rostocker Strindbergstraße einen Verkehrsunfall. Ein Mann versuchte, mit seinem Pkw VW rückwärts einzuparken. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen Pkw Hyundai. Anschließend sah sie, wie sich dieser Fahrzeugführer mit seinem Auto vom Unfallort für einige Meter entfernte und parkte. Die Zeugin lief hinterher, sprach den Fahrzeugführer an und bemerkte Alkoholgeruch. Der Fahrzeugführer stieg aus seinem Auto und beabsichtigte wegzugehen. Die Frau holte ihren Mann. Beide hielten den Unfallverursacher bis zum Eintreffen der Polizei fest.



Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim 46-jährigen, deutschen Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,1 Promille. Er wurde für eine Blutprobenentnahme in das Polizeihauptrevier Reutershagen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Die Halterin des Pkw Hyundai wurde über den Verkehrsunfall informiert.



Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen neben der Verkehrsunfallanzeige auch Strafanzeigen bezüglich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



