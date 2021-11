POL-SN: Einbruch in Schwerin

Schwerin (ots) -



In der Nacht vom 31.10.2021. zum 01.11.2021 kam es in der Schweriner Altstadt zu einem Einbruch in ein Restaurant. Bisher unbekannte Tatverdächtige verschafften sich über das Fenster Zutritt zu dem Restaurant im Domhof 6. Es kam zu einem Stehlschaden im vierstelligen Bereich und zur Beschädigung des Fensters.



Täter nutzen jede sich bietende Gelegenheit und sind dementsprechend gerade auch in der dunklen Jahreszeit aktiv. Verschließen Sie immer Fenster, sowie Türen und denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 und -1560 oder jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



