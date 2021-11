POL-GÜ: Einbruch in Tankstelle Kröpelin - Täter waren augenscheinlich nicht erfolgreich

Kröpelin (ots) -



Ein ausgelöster Alarm veranlasste die Angestellte der Tankstelle in Kröpelin am 02.11.2021 gegen 04:00 Uhr dazu, ihren Arbeitsplatz aufzusuchen. Zusammen mit dem Wachdienst und der Polizei wurde sodann festgestellt, dass unbekannte Täter den akustischen Alarm ausgeschaltet hatten und durch das Herauslösen einer Türfüllung in die Tankstellenräume gelangten. Der zur Tatortarbeit und Spurensicherung eingesetzte Kriminaldauerdienst stellte fest, dass der Verkaufsraum sowie die Büro- und Lagerräume durchwühlt wurden. Als erstes Ermittlungsergebnis ist festzuhalten, dass Tresore nicht angegriffen wurden und noch kein Stehlschaden feststellbar ist. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro. Wer Beobachtungen gemacht bzw. Hinweise auf Täter hat, melde sich bitte bei der Polizei in Bad Doberan unter Telefon 038203-560.



