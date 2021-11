POL-HRO: Wieder zu zweit in der Pressestelle

Rostock (ots) -



Seit dem 1. November 2021 ist die Pressestelle der Polizeiinspektion Rostock wieder mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt. Neben Ellen Klaubert unterstützt nunmehr erneut Dörte Lembke fest die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dörte Lembke war in den letzten zwei Jahren Pressesprecherin im Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern.



Die Pressestelle der Polizeiinspektion Rostock ist bekanntermaßen wie folgt zu erreichen:



Dörte Lembke: 0381 / 4916-3041



Ellen Klaubert: 0381 / 4916-3040.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell