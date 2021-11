POL-LWL: Motorräder stießen bei mutmaßlichem Rennen zusammen

Kirch Jesar (ots) -



Bei einem mutmaßlichen Motorradrennen nahe Kirch Jesar sind am frühen Freitagabend zwei Kräder zusammengestoßen. Dabei wurde ein 21-jähriger Fahrer leicht verletzt. Zeugenaussagen zufolge sollen drei Motorräder augenscheinlich ein Rennen auf der Kreisstraße sowie auf dem angrenzenden Radweg gefahren haben, als es plötzlich zum Zusammenstoß zweier Motorräder kam. Nach dem Vorfall sei der dritte unbeteiligte Fahrer, der zwischenzeitlich bereits namentliche bekannt ist, verschwunden. Bei der weiteren Überprüfung stellte die Polizei fest, dass die am Unfall beteiligten deutschen Fahrer nicht im Besitz einer gültigen oder für die betreffenden Fahrzeuge notwendigen Fahrerlaubnis sind. Zudem waren die Crossmaschinen teilweise nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen bzw. versichert. Die Polizei nahm Anzeigen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf.



