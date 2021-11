POL-LWL: Polizei stoppt zwei überladene Kleintransporter

Stolpe (ots) -



Die Polizei hat am Samstag auf der BAB 24 bei Stolpe zwei überladene Kleintransporter gestoppt und deren Weiterfahrt unterbunden. Zunächst stoppten die Beamten ein mit Gemüse und Getränken beladenes Fahrzeug, das ein Gesamtgewicht von knapp 5 Tonnen auf die Radlastwaage brachte. Erlaubt war für diesen Transporter ein maximales Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Nur wenig später zogen die Polizisten einen Transporter mit Umzugsgut aus dem Verkehr, der ähnlich stark überladen war. Das Fahrzeug mit Regensburger Kennzeichen war etwa 1,2 Tonnen schwerer als erlaubt. Gegen beide Fahrzeugführer haben die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe jeweils Bußgeldanzeigen gefertigt. Beide müssen jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 235 Euro rechnen. Zudem ist beiden Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell