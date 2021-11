POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der BAB 20

Neubrandenburg (ots) -



Am 31.10.2021 kam es gegen 18:45 Uhr auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg Ost in Fahrtrichtung Stettin zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand beschleunigte ein 27-jähriger Fahrzeugführer seinen PKW auf dem Beschleunigungsstreifen, um anschließend nach links auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen herannahenden PKW, in welchem sich ein 73-jähriger Fahrzeugführer und sein 16-jähriger Beifahrer befanden.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei stieß der Pkw des 73-Jährigen in das Heck des einscherenden Fahrzeugs. Anschließend kam dieser Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb quer zur Fahrtrichtung in der Bankette stehen. Der Pkw des 73-Jährigen kam ca. 200m hinter der Unfallstelle zum Stehen.

Beide PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die drei Fahrzeuginsassen wurden leichtverletzt und am Ort medizinisch erstversorgt. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000EUR. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.





