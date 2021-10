POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der BAB 19

Rostock (ots) -



Am 31.10.2021 gegen 14:30 Uhr fuhr die 27jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Opel aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald aufgrund von Unaufmerksamkeit in das vor ihr fahrende Fahrzeuggespann. Dieses bestand aus einem PKW Fiat, besetzt mit insgesamt drei deutschen Personen aus dem Land Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen, und einem Wohnwagenanhänger. Die Fahrzeuge kollidierten, so dass das Fahrzeuggespann über die gesamte Fahrbahn geschleudert wurde. Die 39jährige Fahrzeugführerin des Gespanns, ihr 47jähriger Beifahrer und der 8jährige Sohn wurden dabei leicht verletzt. Es wurden alle drei Personen sowie die schwerverletzte Fahrzeugführerin des PKW Opel in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schutzplanken im Bereich der Unfallstelle wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.



Die BAB 19 musste aufgrund der notärztlichen Versorgung und der Bergung der Fahrzeuge für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Zudem waren der Rettungshubschrauber und mehrere Feuerwehren im Einsatz.



