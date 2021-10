POL-HRO: Schlägerei an der Schweriner Burgseepromenade

Schwerin (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr wirkte der 31jährige Tatverdächtige, marokkanischer Herkunft, im Bereich der Burgseepromenade, mit einer Flasche und mit Fußtritten auf den einen 27jährigen Tunesier ein. Anschließend flüchtete er in Richtung Haltestelle Schlossblick. Als er Polizeibeamte auf Höhe Graf-Schack-Allee auf sich zukommen sah, flüchtete er und sprang dann über die Mauer der Promenade in den Schilfgürtel des Burgsees. Der Schilfgürtel wurde darauf umstellt und ein Boot der Wasserschutzpolizei angefordert. Beamte an Land stellten den Tatverdächtigen einige Zeit später augenscheinlich bewusstlos im Schilfgürtel fest, zogen ihn aus dem Wasser und versorgten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Er wurde unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Dorthin kam auch der Geschädigte aufgrund seiner Verletzungen im Kopfbereich. Beide wurden stationär aufgenommen.



Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eröffnet. Der Kriminaldauerdienst führte die ersten Ermittlungen vor Ort. Das Geschehen entwickelte sich aus einer größeren Gruppe heraus, wobei die hier unmittelbaren Tatbeteiligten erst später zu der Gruppe stießen. Nach Alkoholkonsum geriet man dann in Streit, der dann eskalierte.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell