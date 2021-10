POL-NB: Brand einer Gartenlaube

Neubrandenburg (ots) -



Am 30.10.2021 kam es gegen 22:15 Uhr in einer Gartenanlage im Bereich Kuhdamm in 17034 Neubrandenburg zum Brand einer Gartenlaube. Diese brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg war mit 10 Kameraden vor Ort und löschte den Brand. Eine Selbstentzündung ist ausgeschlossen, so dass von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss. Daher wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



