POL-HRO: 15jährige Jugendliche vermisst

Die Polizei in Schwerin sucht eine 15jährige Jugendliche, die bereits am 29.10.21 gegen 07:00 Uhr ihr Elternhaus verließ um in die Schule zu gehen. Die Schule hat sie dann jedoch nicht aufgesucht. Seit dem ist sie unbekannten Aufenthalts und wird gesucht.



Eine Meldung zur Suche mit weiteren Informationen und Bild ist unter https://t1p.de/nss5 verfügbar



