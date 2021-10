Vermisste Frau aus Plau am See

Details anzeigen vermisste Frau vermisste Frau

Seit Freitag, den 29.10.2021 wird die 88jährige Gertrud Möller aus Plau am See vermisst. Getrud Möller ist dement und Bewohnerin des Pflegeheimes Vogelsang 8 in 19395 Plau am See. Frau Möller verließ vermutlich gegen 22.00 Uhr die Einrichtung mit unbekanntem Ziel.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat etwa schulterlange graue Haare und trägt normalerweise eine Brille.

Vermutlich ist die Person lediglich mit einer Art Schlafoverall bekleidet. Wer hat Frau Gertrud Möller seit Samstagnacht gesehen oder weiß, wo sie sich befindet?

Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Möller nimmt die Polizei Plau unter der Tel. 038735/8370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Thomas Jakob, Polizeikommissar

Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Ludwigslust

Polizeirevier Plau am See

19395 Plau am See

Alter Wall 43

Tel: 038735/8370

Fax:038735/837226