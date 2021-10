POL-NB: Verdacht der schweren Brandstiftung

Malchin (ots) -



Am 29.10.2021 kam es in Groß Teetzleben zu einem Wohnungsbrand. Gegen 17:50 Uhr bemerkte ein 49-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses der Dorfstraße 5 Brandgeruch. Als er im Hausflur nachsah, stellte er eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der ersten Etage fest. Zu diesem Zeitpunkt flüchtete der 26-jährige Wohnungsinhaber mit mehreren Taschen in unbekannte Richtung aus dem Haus, ohne Maßnahmen zur Brandbekämpfung einzuleiten. Der Nachbar ergriff indessen einen Handfeuerlöscher und versuchte den Brand zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Er begab sich zurück in seine Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Der Rauch breitete sich so stark aus, dass die Bewohner das Haus nicht mehr über die Treppe verlassen konnten. Sie wurden von der Feuerwehr über die Drehleiter evakuiert.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann gegenwärtig nicht beziffert werden.

Die polizeiliche Fahndung nach dem Wohnungsinhaber blieb zunächst erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Der eingesetzte Brandursachenermittler konnte bereits erste Spuren sichern.



Am Brandort waren Feuerwehren aus Altentreptow, Groß Teetzleben und Woggersin im Einsatz.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.



