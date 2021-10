POL-NB: Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall

Stralsund (ots) -



Am 29.10.2021 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Alten Richtenberger Straße in Stralsund. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe der Grundstücksausfahrt des dort ansässigen Nettomarktes. Der 33jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel beabsichtigte vom Parkplatz des Nettomarktes nach links in die Alte Richtenberger Straße einzufahren. Dabei übersah er die, von links kommende, 54jährige Fahrzeugführerin eines PKW Citroen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolge des Zusammenstoßes kam der PKW Citroen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, den Gehweg sowie eine Straßenlaterne und fuhr gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt und vor Ort medizinisch behandelt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 12.000,00 EUR.



Bei den unfallbeteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsbürger aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.



