POL-LWL: Polizei in Parchim bittet nach zahlreichen Graffiti-Schmierereien um Hinweise

Nach zahlreichen Graffiti-Schmierereien in Parchim bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zu diesen Vorfällen. Unbekannte hatten im Laufe der Woche unter anderem mehrere Gebäudefassaden, Elektrokästen und auch einen Kleinbus mit Smileys, einzelnen Buchstaben und Zahlen beschmiert. Die Polizei entdeckte derartige Schmierereien an ca. 30 verschiedenen Stellen innerhalb der Stadt. Unter anderem am Westring, Burgdamm, Wiesenring und in der Cordesiusstraße.



Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der angerichtete Sachschaden wahrscheinlich auf weit über 10.000 Euro. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen. Unterdessen prüft die Polizei, inwieweit ein Zusammenhang zu einer ähnlichen Farbschmiererei besteht, die am Montagabend in Parchim bekannt wurde (wir informierten). Ein Zeuge hatte dabei einen 15-jährigen Tatverdächtigen festhalten und ihn anschließend der Polizei übergeben können. Bei ihm fanden sie Beamten eine Farbspraydose. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an.



