POL-NB: Tatverdächtiger nach exhibitionistischen Handlungen in Demmin ermittelt

Demmin (ots) -



Wie wir in der Pressemitteilung vom 14.09.21 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5019503) berichteten, kam es in Demmin am 11.09.21 zu exhibitionistischen Handlungen zum Nachteil einer 52-jährigen Geschädigten.



Nachdem Medien diese Pressemitteilung veröffentlicht und uns bei der Bitte um Zeugenhinweise unterstützt hatten, meldete sich eine weitere Geschädigte bei der hiesigen Kriminalpolizei. Die 49-jährige Deutsche berichtete, dass ihr Ende August am gleichen Ort etwas sehr ähnliches passiert war. Sie hatte sich damals gegen eine Anzeige entschieden. Als sie nun jedoch von dem neuerlichen Vorfall hörte, wandte sie sich an die Polizei. Die Geschädigte konnte erste Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben.



Mit Hilfe dieser Aussagen wurde nunmehr durch die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg ein 44-jähriger Beschuldigter aus Demmin ermittelt, der für beide Taten verantwortlich ist. Die geschädigten Frauen erkannten den Mann, der zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, auf entsprechenden Bildern wieder.



