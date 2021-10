POL-LWL: Kleintransporter durchbrach Grundstückszaun - Fahrer erheblich alkoholisiert

Vielank (ots) -



Einen Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro hat ein erheblich alkoholisierter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Tewswoos bei Vielank verursacht. Der 31-jährige Fahrer blieb unverletzt, wies jedoch bei der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 3,05 Promille auf. Er war ersten Erkenntnissen zufolge an einer Einmündung von der Fahrbahn angekommen und hatte mit seinem Kleintransporter anschließend einen Grundstückszaun durchbrochen. In weiterer Folge prallte der Kleintransporter gegen ein auf dem Privatgrundstück parkendes Auto. Der alkoholisierte 31-Jährige ist anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht worden. Die Polizei stellte den Führerschein des deutschen Fahrers sicher und nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.



