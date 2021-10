POL-NB: Diebstahl zweier Audis auf dem Datzeberg

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Morgen des 29.10.2021 wurden der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg in kurzer Folge zwei Fahrzeugdiebstähle auf dem Neubrandenburger Datzeberg mitgeteilt.



Die erste Meldung erreichte die Beamten gegen 05:30 Uhr aus der Rethrastraße. Hier teilte der Eigentümer eines schwarzen Audi A5 Sportsback den Diebstahl des Fahrzeugs mit. Der Pkw vom Baujahr 2012 wird auf einen Wert von etwa 20.000 Euro geschätzt. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen NB-XX969 angebracht. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von 16:00 Uhr bis 05:15 Uhr eingegrenzt werden.



Gegen 06:00 Uhr meldete sich ein weiterer Besitzer eines Audis bei der Polizei und zeigte ebenfalls den Diebstahl seines grauen A4 an. Das Fahrzeug wurde 2011 erstmals zugelassen und hat einen geschätzten Zeitwert von etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug wurde vom Eigentümer mit den Kennzeichen NB-MS86 geführt. Der Tatzeitraum kann, aufgrund der bekannten Abstellzeit in der Max-Adrion-Straße gegen 21:00 Uhr, entsprechend eingegrenzt werden.



Anwohner und Passanten, die in den benannten Zeiträumen an den Örtlichkeiten auffällige Personen oder Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Wer die Fahrzeuge im öffentlichen Raum feststellt, wird gebeten, den Notruf zu wählen.



