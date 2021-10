POL-NB: Radfahrer kommt betrunken von der Fahrbahn ab und stürzt

Röbel (ots) -



Am 28.10.2021 gegen 20:50 Uhr meldeten Zeugen über Notruf der Polizei, dass sie auf der Landstraße zwischen Göhren-Lebbin und Untergöhren auf einen gestürzten Radfahrer zugekommen sind. Dieser hat sich dabei verletzt. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst bestätigte sich der Sachverhalt. Der 36-jährige deutsche Radfahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Göhren-Lebbin in kommend in Richtung Untergöhren. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Fahrrad. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort ambulant behandelt.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Röbel Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



Im Auftrag



Raphael Wittek

Kriminalrat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



