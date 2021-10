POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 28.10.2021 ereignete sich um 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Malchin, Poststraße, Höhe dortiger Netto.

Ein 60-jähriger deutscher Fahrzeugführer beabsichtigte aus der untergeordneten Straße "Am Kanal" nach links in die Poststraße (B104), Richtung Stavenhagen einzubiegen. Der 86-jährige deutsche Fußgänger querte mit seinem Rollator die Poststraße nahe des Einmündungsbereiches "Am Kanal" in Richtung Netto-Markt. Der Fahrzeugführer fuhr in die Poststraße ein und übersah seinerseits den Fußgänger. In weiterer Folge stieß er mit diesem zusammen. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Zum Grad der Verletzung kann bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Der Fahrzeugführer gab an aufgrund der tiefstehenden Sonne den Fußgänger übersehen zu haben.

Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Ein RTW und ein Notarzt kamen zum Einsatz.



