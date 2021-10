POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 28.10.2021 gegen 15.00 Uhr kam es auf der L35 zwischen der Ortsdurchfahrt Bandelin und der Einmündung K14 zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Die 52-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda befuhr gemeinsam mit ihrer 16-jährigen deutschen Beifahrerin die L35 aus Richtung Bandelin kommend in Richtung Greifswald. Vor ihr fuhr ein New Holland Traktor mit zwei Anhängern. Kurz vor der Einmündung nach Kammin setzte die Skoda-Fahrerin zum Überholen an. Der 17-jährige niederländische Fahrer des Traktors wollte nach links auf den dort befindlichen Acker abbiegen. Dabei übersah er den überholenden PKW Skoda. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Zugfahrzeug nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuginsassinnen des Skodas wurden bei dem Unfall schwerverletzt und ins Krankenhaus verbracht.



An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Die Straße musste zur Durchführung der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergung des PKW für die Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt werden.



