POL-NB: Mit 2,71 Promille Fahrzeug geführt

Anklam (LK VG) (ots) -



Am Donnerstag, den 28.10.2021 gegen 13.40 Uhr führte eine Streifenbesatzung des PHR Anklam eine

Verkehrskontrolle in der Anklamer Klosterstraße durch.

Zur genannten Zeit wurde ein 54-jähriger Fahrzeugführer (deutscher Staatsangehöriger) eines PKW Audi

angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft

festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme, stellten den Führerschein sicher und erstatteten eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



