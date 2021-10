POL-HWI: Schwerverletzte 15-Jährige nach Verkehrsunfall

Gadebusch (ots) -



Heute Morgen gegen 8:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Roggendorfer Chaussee in Gadebusch, bei dem eine 15-jährige Schülerin schwer verletzt wurde.



Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 15-Jährige die Fußgängerampel auf Höhe der dortigen Bushaltestelle betätig und die Fahrbahn bei Grün betreten. Eine 57-jährige Peugeotfahrerin, die stadtauswärts fuhr, übersah offensichtlich das Rotlicht und fuhr die Schülerin an.

Das Mädchen wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt ins Klinikum nach Schwerin gebracht.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug zur technischen Untersuchung sichergestellt.



Circa eine Stunde zuvor ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundestraße 104, Kreuzung Kaeselow, bei dem ebenfalls zwei Beteiligte leicht verletzt wurden.



Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein Fordfahrer von Kaeselow links auf die B 104 ab und übersah dabei den vorfahrtberechtigten 49-jährigen, rumänische Skodafahrer, der aus Gadebusch kam.

Der Fahrer des Fords sowie die rumänische Beifahrerin des Skodas wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt.



Die B 104 war nach einer Stunde Vollsperrung zur Unfallaufnahme und Unfallstellenräumung wieder befahrbar.



Insoweit keine anderweitige Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



