POL-LWL: Sperrung der BAB 24 Richtung Berlin

Seit Donnerstagvormittag ist die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin ab dem Kreuz Schwerin bis zur Anschlussstelle Parchim für Baumaßnahmen gesperrt. Aufgrund dessen kommt es auf den Umleitungsstrecken zu erheblichen Stauerscheinungen. Autofahrer folgen bitte ab dem Kreuz Schwerin der BAB 14 in Richtung Dresden und nutzen dort die Abfahrt Grabow und folgen dann der Landesstraße 08 über Prislich, Zierzow und Ziegendorf bis zur Bundesstraße 321 nach Suckow, um dort wieder auf die BAB 24 aufzufahren.



Die Umleitungsstrecke U7 über die BAB 14 und der Anschlussstelle Ludwigslust, auf welcher man bis Neustadt-Glewe und dort über die U9 nach Suckow geleitet wird, ist aufgrund massiver Stauerscheinungen im Bereich Neustadt-Glewe möglichst zu umfahren. Der Verkehr wird dort durch eine Baustellenampel aufgestaut. Die Polizei ist vor Ort und hat die Lage im Blick.



Ein voraussichtliches Ende der Sperrungen ist gegen Nachmittag zu erwarten.



