POL-LWL: Zeugen stellt mutmaßlichen Graffiti-Sprayer

Nach einer Graffiti-Schmiererei am Montagabend in Parchim hat ein Zeuge einen mutmaßlichen Tatverdächtigen stellen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen deutschen Jugendlichen. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einer zweiten männlichen Person Graffiti-Schmierereien an einer Hausfassaden in der Straße "Auf dem Brook" angebracht zu haben. Dem zweiten Tatverdächtigen gelang die Flucht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung gegen den 15-Jährigen. Er führte eine Farbspraydose mit sich, die sichergestellt wurde. Im Zuge der Ermittlungen wird auch ein Zusammenhang zu zwei weiteren Schmierereien geprüft, die in der "Neue Mauerstraße" und im "Wiesengang" festgestellt wurden.



