POL-LWL: BAB 24 nach LKW-Unfall in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt (Erstinformation)

Wegen eines LKW-Unfalls ist derzeit die BAB 24 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Neustadt-Glewe voll gesperrt. Gegen 10:30 Uhr war in einer Baustelle ein LKW aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Informationen hat sich der LKW-Fahrer Verletzungen zugezogen. Derzeit dauern die Rettungsmaßnahmen vor Ort noch an. Die Umleitung (U7) erfolgt vom Autobahnkreuz Schwerin über die BAB 14 bis zur Anschlussstelle Ludwigslust und weiter über die Landesstraße 073 nach Neustadt-Glewe.



