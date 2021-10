POL-LWL: Hoher Sachschaden bei Unfall mit LKW

Dömitz (ots) -



Am Dienstagabend kam es auf der Kreisstraße 46 bei Polz zu einem Verkehrsunfall mit einem vorläufig geschätzten Sachschaden in Höhe von 62.000EUR. Der 63-jährige deutsche Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache mit seinem LKW- Gespann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Bäumen. Durch den Zusammenstoß wurde der LKW stark beschädigt und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nach dem Unfall unverletzt verlassen. Durch die Polizei wird nun der Fahrtenschreiber des LKW ausgelesen und zur Ermittlung der genauen Unfallursache ausgewertet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell