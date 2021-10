LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im Alten Hafen von Wismar

Waldeck (ots) -



Am 26.10.2021 kam es gegen 11:45 Uhr im Alten Hafen von Wismar zu einer Gewässerverunreinigung. Ein Behördenfahrzeug verlor am dortigen Liegeplatz, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der Antriebsanlage, eine geringe Menge einer ölhaltigen Substanz.

Die Kräfte der unverzüglich hinzugerufenen Berufsfeuerwehr Wismar konnten die Verunreinigung mittels eines Ölschlängels begrenzen. Das Fahrzeug wurde in den Westhafen Wismar geschleppt und dort vorerst gesichert. In weiterer Folge soll es aus dem Wasser gehoben und vor Ort repariert werden.

Neben dem Hafenamt der Hansestadt Wismar kam auch die Wasserschutzpolizei Wismar mit mehreren Kräften zum Einsatz, welche die Ermittlungen zum Schadenseintritt aufgenommen haben.



