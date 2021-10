POL-HRO: Mögliche Giftköder in Rostock Groß Klein aufgefunden

Rostock (ots) -



Am 26.10.2021 gegen 19:15 Uhr wurde die Beamten des Polizeirevieres

Rostock Lichtenhagen in den Blockmacherring des Rostocker Stadtteils

Groß Klein gerufen.

Zwei Hundehalterinnen teilten vor Ort mit, dass ihnen beim Ausführen

ihrer Hunde im Bereich der Grünfläche Höhe Nr. 49 ausgelegte Köder

aufgefallen sind. Diese sehen aus und riechen wie Hundeleckerli,

weisen jedoch Spuren eines weißen Pulvers auf. Durch die beiden

Frauen und die Polizeibeamten wurde die Umgebung weiträumig

abgesucht. Es wurden mehrere Stück dieser Köder gefunden und zur

weiteren Untersuchung sichergestellt.



Da der Verdacht besteht, dass es sich um sogenannte Giftköder handelt

wird dieses in einer Laboruntersuchung geklärt. Ein

Ermittlungsverfahren zum Verdachts des Verstoßes gegen das

Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.



Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch mehrere Straßen oder

Plätze mit diesen möglichen Giftködern belegt wurden, bittet die

Polizei alle Tierhalter besonders aufmerksam zu sein. Lassen Sie Ihre

Tiere nichts unkontrolliert fressen. Und informieren Sie bei weiteren

Funden derartiger Köder sofort die Polizei.



