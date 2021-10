POL-GÜ: Falschfahrer fährt auf der BAB 19 entgegengesetzt in Richtung Rostock

Güstrow, BAB 19 zwischen Anschlussstelle Kavelstorf und Laage (ots) -



Am Dienstagnachmittag gingen bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Rostock mehrere Anrufe zu einem Falschfahrer auf der BAB 19 ein. Bei dem ersten Anruf um 15:36 Uhr wurde mitgeteilt, dass ein silbergrauer Pkw Opel hinter der Anschlussstelle Laage auf der Richtungsfahrbahn Berlin in Richtung Rostock fährt.

Da sich Kräfte der Autobahnpolizei Linstow wegen einer Verkehrskontrolle in der Nähe befanden konnten diese den Fahrverkehr auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage, etwa 10 km vor der Anschlussstelle Laage, anhalten.

Als technische Sperre wurde vor dem Stau ein Lkw einer schleswig-holsteinischen Firma mit einem Fahrer aus dem Landkreis Rostock quer auf die Fahrbahn gestellt. Als weitere technische Sperre wurde durch die Polizeikräfte ein sog. Stop-Stick (Gerät zum Zerstören von Fahrzeugreifen) ausgebracht.

Nachdem kurze Zeit später weitere Kräfte der Autobahnpolizei Dummerstorf eintrafen wurde die BAB 19 bis zur Anschlussstelle Laage abgefahren. Es wurde kein Falschfahrer festgestellt. Die BAB 19 konnte um 15:57 Uhr wieder frei gegeben werden.

Ein Dankeschön gilt dem Lkw-Fahrer für seine unkomplizierte Mithilfe aber auch den anderen Fahrzeugführern die gut reagierten und gleich eine Rettungsgasse bildeten.



Thoralf Ott



Polizeihauptkommissar

Autobahnpolizei Linstow



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell