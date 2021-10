POL-HWI: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht auf Sandparkplatz in der Rostocker Straße

Wismar (ots) -



Bereits am Mittwoch, den 29. September 2021, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Sandparkplatz in der Rostocker Straße/Ecke Bleicherweg, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.



Ein weißer VW Caddy, der dort auf dem Sandparkplatz nahe des Bahnüberganges abgestellt war, wurde in der Zeit zwischen 07:00 - 17:15 Uhr im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt.

Der entstandene Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Wismar bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



