POL-NB: 60-Jähriger verunglückt nach schwerem Verkehrsunfall

K 17/ Troja - Krümmel (ots) -



Am 26.10.2021 gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der K 17 zwischen Troja und Krümmel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw, bei welchem eine Person verstorben ist.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 60-jährige deutsche Fahrzeugführer des PKW die K 17 von Troja kommend in Richtung Krümmel, im Gegenverkehr befand sich der 43-jährige Fahrer eines Traktors mit nachgeführter Holzrückmaschine. Aufgrund des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot seitens des PKW-Fahrers kam es zur Berührung des PKW mit den Reifen der Holzrückmaschine, indessen Folge der PKW drehte und im Straßengraben zum Stehen kam.



Der 60-Jährige Pkw-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Der 43-jährige Traktorfahrer erlitt einen Schock.

An der Unfallstelle waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Krümmel, Lärz, Röbel, Rechlin und ein Sachverständiger der Dekra im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf ca. 8500 Euro geschätzt. Die K 17 zwischen Troja und Krümmel wurde zur Unfallaufnahme bis ca. 11:00 Uhr vollgesperrt.



