POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zwischen PKW und Tranktorgespann

Beim Zusammenstoß mit einem Traktorgespann sind am Montagabend in Wittenburg Fahrerin und Beifahrerin eines PKW leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an einer Einmündung nahe dem Alpincenter. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die 21-jährige deutsche Autofahrerin mit ihrem PKW von der Nebenstraße kommend auf die Hauptstraße aufzufahren, als es dabei zum Zusammenstoß mit dem Traktorgespann kam. Sie und ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitten dabei jeweils leichte Verletzungen und wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der vor Ort insgesamt auf über 7.000 Euro geschätzt wurde. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Laut Angaben der Autofahrerin, habe sie das Traktorgespann beim Auffahren auf die Hauptstraße übersehen.



