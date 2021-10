POL-ANK: Erinnerung: Befragung zur Zufriedenheit mit der Polizei in Vorpommern-Greifswald

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Wie bereits mitgeteilt, möchte die Polizeiinspektion Anklam mehr über das Sicherheitsgefühl und die Zufriedenheit mit der Arbeit der Polizei erfahren und führt daher in Kooperation mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow sowie des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine Befragung durch. In diesem Zusammenhang startete am 01.09.2021 die Phase 2, in der die Bürgerinnen und Bürger nach einem persönlichen Kontakt mit der Polizei gebeten werden, ihre Meinung und eine Bewertung abzugeben (weitere Informationen dazu siehe Pressemitteilung der Polizeiinspektion Anklam vom 01.09.2021 unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5008362).



Bereits viele Bürgerinnen und Bürger haben die Polizei unterstützt und an der Befragung teilgenommen. Um auch vor dem Ende der Phase 2 noch möglichst viele Einschätzungen und Meinungen zu erhalten, bittet die Polizei nochmals um Unterstützung und um Teilnahme an der Umfrage.



Die Bürgerinnen und Bürger erhalten direkt im Anschluss an eine polizeiliche Maßnahme, das können u. a. eine Verkehrsunfallaufnahme, Anzeigenerstattung oder Zeugenvernehmung sein, einen Umschlag überreicht, in dem sich ein Anschreiben, ein Papierfragebogen, die Datenschutzerklärung und ein Rückumschlag befinden. In dem Anschreiben werden die Möglichkeiten der Teilnahme erläutert. Jede Person hat die Wahl, ob sie den Papierfragebogen ausfüllt und per Rückumschlag zurücksendet oder online an der Befragung teilnimmt. Das Porto des Rückumschlags bezahlt der Empfänger und nicht der/die Teilnehmende. Die Mitarbeit ist selbstverständlich freiwillig, kostenlos und anonym.



Durch die Rückmeldungen können die Polizistinnen und Polizisten zum einen feststellen, wie sie von der Bevölkerung wahrgenommen werden, und zum anderen Maßnahmen zur Verbesserung der Polizeiarbeit in der Region ableiten - für mehr Sicherheit im Landkreis Vorpommern-Greifswald.



Die Polizei bedankt sich im Voraus für die Unterstützung.



