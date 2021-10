POL-LWL: Totalschaden durch Wildunfall

Vellahn (ots) -



Totalschaden entstand an einem PKW, der am Montagabend auf der B 5 zwischen Vellahn und Pritzier mit einem Damhirsch zusammengestoßen war. Der aus Usbekistan stammende 56-jährige Fahrer überstand den Vorfall unverletzt. Die Polizei musste den angefahrenen und schwer verletzten Hirsch anschließend mit Schüssen aus einer Dienstwaffe von seinem Leid erlösen. Das zerstörte Unfallauto ist anschließend abgeschleppt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



