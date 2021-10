POL-NB: Fahrraddiebe nach Bürgerhinweis gefasst - Eigentümer gesucht

Waren (Müritz) (ots) -



Am 24.10.2021 informierte eine Frau gegen 18:30 Uhr die Beamten des Polizeihauptreviers in Waren über zwei Männer, die am Bahnhof in Waren versuchten ein Mountainbike aus dem dortigen Fahrradständer zu entwenden.



Die Beamten konnte vor Ort niemand mehr antreffen, so dass erneut Kontakt zur Hinweisgeberin aufgenommen wurde. Durch die mitgeteilte Abgangsrichtung der beiden vermeintlichen Tatverdächtigen, konnte die Suche der Polizisten zielgerichteter durchgeführt werden. In der Röbeler Chaussee konnten wenig später zwei Personen mit einem Fahrrad angetroffen werden, auf die die Personenbeschreibungen passten.



Bei den beiden Männern handelte es sich um einen 31-jährigen rumänischen und einen 45-jährigen moldauischen Staatsbürger. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert und gaben an auf das Rad am Bahnhof aufmerksam geworden zu sein.



Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Cube mit einer 27-Gang-Schaltung, an dessen Rahmen Aufkleber wie "Blast Records", "Sonic" oder "The Plug" aufgebracht sind. Zur Eigentumssicherung wurde das Fahrrad von den Beamten sichergestellt und zum Polizeihauptrevier am Mühlenberg gebracht. Der Eigentümer wird gebeten sich dort zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell