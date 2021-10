POL-SN: Polizei stellt Ladendiebe nach Zeugenhinweis

Schwerin (ots) -



Am 22.10.2021 meldete eine aufmerksame Zeugin, dass sie mehrere männliche Personen in der Innenstadt dabei beobachtet hatte, wie diese Diebstahlssicherungen und Etiketten von Kleidungsstücken entfernten.

Auf dem Marienplatz konnten die Beamten des Schweriner Polizeihauptrevieres sechs Tatverdächtige antreffen und das Diebesgut sicherstellen. Bei den angetroffenen Personen handelte es sich um tunesische und marokkanische Staatsangehörige.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



