POL-LWL: Rad von Anhänger prallte gegen PKW - Autofahrer verlor Kontrolle

Auf der Kreisstraße 123 bei Barkow (Karrenzin) ist am späten Sonntagvormittag ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die beiden 63 und 64 Jahre alten deutschen Autoinsassen wurden dabei leicht verletzt. Der Grund für diesen Unfall war offensichtlich ein Rad von einem Anhänger, welches sich von einem im Gegenverkehr befindlichen PKW-Gespann gelöst hatte und dann gegen das Auto der beiden Verunglückten prallte. Der 64-jährige Fahrer habe daraufhin die Kontrolle über sein PKW verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer des PKW-Gespanns fuhr zunächst weiter, kehrte anschließend allerdings nach dem Hinweis eines Zeugen zur Unfallstelle zurück. Eigenen Angaben zufolge habe er den Unfall nicht bemerkt und deswegen nicht angehalten. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung herausstellte, war der betroffene PKW-Anhänger nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und auch nicht versichert. Gegen den Fahrer des PKW-Gespanns wurde unter anderem Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Die beiden Leichtverletzten aus dem Unglücksauto wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr PKW, an dem erheblicher Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.



