POL-LWL: Zwei Fußgänger von PKW erfasst

Pinnow (ots) -



Auf der B 321 bei Pinnow sind am Sonntagnachmittag zwei Fußgänger von einem PKW angefahren und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte an einer ampelgeregelten Kreuzung ein nach rechts abbiegendes Auto die beiden Fußgänger, die bei grüner Ampel die Straße überqueren wollten, erfasst. Dabei wurde ein 70-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Bei dem zweiten Unfallopfer handelt es sich um ein Kleinkind, welches leichte Verletzungen erlitt. Beide kamen anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Nach Angaben des betreffenden Autofahrers, sei er durch die tiefstehende Sonne geblendet gewesen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell