POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots) -



Ein 28-jähriger Deutscher führte unter Alkoholeinfluss und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, seinen PKW VW Golf in Greifswald. In der Gustebiner Wende verursachte er einen Unfall, indem er einen dort abgestellten Transporter (Opel) streifte. Danach entfernte sich der Mann fußläufig von dem Unfallort. Polizeibeamte des Reviers Greifswald konnten den Namen des für den Unfall verantwortlichen Fahrers ermitteln. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille . Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung des Sachverhaltes übernommen.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell