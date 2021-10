POL-NB: Diebstahl einer Harley Davidson - Zeugenaufruf

Greifswald (LK VG) (ots) -



In der Zeit vom 23.10.2021, 16.30 Uhr bis 24.10.2021, 12.00 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter eine mattschwarze Harley Davidson mit einem GW-Kennzeichen im Wert von ca. 8.000 Euro im Trelleborger Weg in Greifswald/Ostseeviertel entwendet. Eine Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Greifswald (Telefon: 03834 / 5400), die Internetwache der Landespolizei M-V (www.polizei.mvnet.de) oder an jede andere Polizeidienststelle.



