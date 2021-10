POL-NB: Verkehrsunfall mit einer weißen Kuh

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 24.10.2021 gegen 03.20 Uhr befuhr ein 84-jähriger deutscher Mann mit seinem PKW KIA die B111 aus Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf. Aus einem Wald betrat eine weiße Kuh die Bundesstraße und der Fahrzeugführer kollidierte mit dieser.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Abschleppdienst musste dieses bergen.

Die Kuh blieb verletzt auf der Straße liegen. Die Tiernotrettung rückte an und stellte fest, dass die Kuh so starke Verletzungen aufwies dass sie schließlich durch einen hinzugezogenen Tierarzt von ihrem Leiden erlöst werden musste.

Die B111 musste zeitweilig voll gesperrt werden, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Kuh durch vorbeifahrende Fahrzeuge aufgeschreckt werden könnte.



Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell