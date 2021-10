POL-NB: Mehrere Straftaten am Rande des Herbstfestes in 17139 Malchin

Malchin (ots) -



Am 22.10.2021 kam es in der Innenstadt von Malchin während des Herbstfestes zu mehreren Straftaten gegen die körperlicher Unversehrtheit. So wurde die Polizei gegen 21:00 Uhr in die Achterstraße gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Beim Eintreffen des Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Malchin bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 18-Jähriger schlug einem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Gegen den 18-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet und ihm wurde ein Platzverweis für das Herbstfest ausgesprochen. Gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei erneut auf das Herbstfestgelände gerufen, da der 18-Jährige nochmals auf das Festgelände gekommen ist und dort sehr aggressiv gegen die Besucher auftrat. In diesem Zusammenhang drohte er auch weitere Körperverletzungsdelikte an. Da der 18-Jährige unter erheblicher Einwirkung von Alkohol stand (0,98 Promille Atemalkoholkonzentration) und weitere Straftaten angedroht hatte, wurde er zur Verhinderung dieser in Gewahrsam genommen.

Des Weiteren kam es gegen 23:00 Uhr im Bereich der Schultetusstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer größeren Menschenmenge. Hierbei wurden zwei junge Männer im Alter von 20 und 22 Jahren leicht an den Nasen verletzt. Der 20-jährige gab an, dass ihm aus der Menschenmenge heraus durch einen Unbekannten mit der Hand gegen die Nase geschlagen wurde. Der 22-jährige verweigerte gegenüber der Polizei Angaben zu dem Sachverhalt, aber auch er blutete an der Nase.

Gegen 23:30 Uhr stürmte ein 28-jähriger mit einer Spitzhacke den Bereich des Herbstfestgeländes. Dort lief er durch die Menschenmenge und schrie: "Ich spalte ihm den Schädel". Durch die vor Ort befindlichen Polizeibeamten wurde er aufgefordert, die Spitzhacke fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam er nach und auch er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Im Nachgang wurde bekannt, dass es sich bei dem 28-Jährigen um den Bruder des 22-jährigen Geschädigten handelt und er die Körperverletzung rächen wollte.

Am 23.10.2021 um 01:30 Uhr wurde das Herbstfest beendet. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einer weiteren Körperverletzung in der Karl-Dressel-Straße, wo ein 25-jährigen Geschädigten durch einem 32-jährigen Tatverdächtigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Auch hier wurde der Geschädigte nur leicht verletzt. Der Tatverdächtige befand sich nicht mehr vor Ort, war aber namentlich bekannt.

Um 02:35 Uhr kam es dann noch zu einer Gefährlichen Körperverletzung auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle in der Poststraße. Hier kam es zu einem verbalen Streit zwischen zwei 33-jährigen männlichen Personen. In deren Verlauf nahm der Täter eine halbvolle Bierflasche und warf diese dem Geschädigten an den Kopf. Dieser zog sich dabei aber nur eine Platzwunde über dem rechten Auge zu. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Der Täter hatte einen Atemalkoholwert von 1,55 Promille und der Geschädigte einen Wert von 1,99 Promille.

Insgesamt wurden im Zusammenhang mit dem Herbstfest 6 Strafanzeigen aufgenommen. Viermal wegen einfacher Körperverletzung, einmal wegen Bedrohung und einmal wegen Gefährlicher Körperverletzung. Auf Grund der Deliktshäufungen musste Einsatzkräfte aus den umliegenden Revieren zusammengeführt werden. Insgesamt kamen 2 Funkstreifenwagen aus dem Polizeirevier Malchin, zwei Funkstreifenwagenbesatzungen aus dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg, eine Funkstreifenwagenbesatzung aus dem Polizeirevier Demmin, eine Funkstreifenwagenbesatzung aus dem Polizeihauptrevier Waren und eine Funkstreifenwagenbesatzung der Landesbereitschaftspolizei im Einsatz.



