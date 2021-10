POL-NB: Fahrradfahrer fährt betrunken gegen einen PKW

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.10.2021 gegen 02:20 Uhr kam es in der Jahnstraße in 17033 Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Der 20-jährige Radfahrer befuhr die Jahnstraße in Richtung Kuhdamm. Auf Höhe der Hausnummer 72 kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten PKW Opel Corsa. Hierbei entstand am PKW ein Sachschaden von 500,-EUR. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



